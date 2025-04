Mais de 2,5 mil alunos dos Colégios Militares da PM recebem boina escolar em Manaus

Os mais de 2,5 mil novos alunos das oito unidades dos Colégios Militares da Polícia Militar (CMPMs) em Manaus participaram da entrega solene da boina escolar, durante evento na manhã desta sexta-feira (4), no Centro de Convenções Sambódromo, localizado no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O evento faz parte da programação em comemoração ao aniversário de 188 anos da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), realizado no dia 4 de abril.

A solenidade da entrega de boina escolar é um momento simbólico que marca o fim do período de adaptação à rotina dos CMPMs para os novos alunos, que iniciaram o ano letivo nas unidades de ensino neste ano e passaram pela Semana Zero, com práticas sobre a rotina do colégio, manual da escola, regulamentos, hinário militar, ordem unida, regras sociais, entre outras orientações.

Solenidade

Os encerramentos da Semana Zero realizaram o juramento dos novos alunos. Oito alunos, que se destacaram na Semana Zero, subiram ao palco representando cada unidade do CMPM, para receber a boina das mãos do secretário da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), coronel PM Vinicius Almeida; do comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva; do subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi; o chefe do Estado-Maior Geral da PMAM, coronel PM Bruno Azevedo; do diretor do Núcleo de Ensino da PMAM, coronel PM César Andrade; e da secretária executiva-adjunta da capital, da Secretaria de Educação, Edilene Pinheiro.

O secretário da SSP-AM, coronel PM Vinicius Almeida, destacou a fase que os alunos concluíram e o reflexo do trabalho da Polícia Militar do Amazonas para a sociedade.

“São mais de 2,5 mil que vieram hoje aqui, sair da fase que a gente chama de ‘cotonete’, que é a primeira fase de treinamento, para receber suas boinas. Isso é emocionante para a Polícia Militar, para as famílias e para a sociedade. Esse é o tipo de trabalho que a nossa Polícia Militar faz, trabalhando desde em ajudar na educação, em complementar esse trabalho espetacular que o estado já vem fazendo na Seduc, mas principalmente segurança levando Pública de qualidade”, declarou o secretário da SSP-AM.

De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, na solenidade da entrega da boina, realizado no dia do aniversário de 188 anos da corporação, demonstra o que a Polícia Militar do Amazonas representa para o Governo do Amazonas.

“Nosso objetivo é que a escola continue sempre avançada, como tem feito e representou o estado do Amazonas em várias Olimpíadas e concursos. Um exemplo dos medalhistas que foram para as Olimpíadas de Matemática na Tailândia, e já estão credenciados para as próximas Olimpíadas, que vai ser no Japão. Isso é um sinal de que a nossa educação tem surtido o efeito que o governador (Wilson Lima) espera, que é de transformar essas crianças em melhores cidadãos para o futuro”, enfatizou o coronel PM Klinger.

Adaptação

A aluna Alicia Rocha do 6º ano do Ensino Fundamental, destaque da Semana Zero da unidade do CMPM I, localizada no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, declarou a felicidade ao lado da família, por ter concluído a semana de adaptação com excelência, se tornando destaque da sua unidade escolar.

“Foi uma experiência maravilhosa, enfrentamos essa semana de adaptação para conseguir acompanhar os outros alunos. É uma honra participar de uma escola de tanta excelência. Agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade”, declarou Alicia Rocha.

Além do momento de celebração dos novos alunos que concluíram a Semana Zero, também foi prestada uma homenagem à major PM Maria Viana, que atua na CMPM VIII, pela passagem dos seus mais de 30 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Amazonas.

A solenidade encerrou com a entrega oficial das boinas, com os familiares de todos os alunos realizando o momento solene que marca uma nova fase na vida dos estudantes dos Colégios Militares da Polícia Militar do Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Educação: desafio para professores, pais e autoridades no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱