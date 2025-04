Proposta reforça o compromisso da prefeitura com a valorização da cultura popular

A Prefeitura de Manaus lançou, nesta sexta-feira (4), o Edital de Chamada Pública nº 001/2025 – Festivais Folclóricos dos Bairros. A iniciativa tem como objetivo conceder apoio estrutural, incluindo sonorização, iluminação, palco e banheiros químicos, para festivais tradicionais realizados nas comunidades durante o período de 13 de junho a 3 de agosto de 2025.

O edital foi estruturado de forma clara e acessível, permitindo que organizadores de festivais folclóricos dos bairros possam participar sem dificuldades. A proposta reforça o compromisso da prefeitura com a valorização da cultura popular, garantindo que eventos, como arraiais de rua e quermesses, continuem encantando moradores e visitantes.

O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, destacou a relevância do edital para a manutenção e fortalecimento dessas manifestações culturais. “Nosso objetivo é garantir que os festivais dos bairros aconteçam com qualidade e estrutura adequada. Sabemos o quanto essas festividades são importantes para a cultura e a economia local. Este edital foi pensado para ser acessível e democrático, permitindo que todos os organizadores tenham a oportunidade de participar”, afirmou.

Os festivais folclóricos são parte essencial da identidade cultural de Manaus, promovendo tradições, danças, músicas e gastronomia típica. Além disso, geram impacto positivo na economia local, beneficiando comerciantes, artistas e trabalhadores do setor de eventos.

Apoio

O edital prevê o suporte a eventos em três categorias, conforme a demanda de cada festival: Tipo 1 – dez festivais contemplados com uma diária de serviços de estrutura; Tipo 2 – 70 festivais contemplados com três diárias de serviços de estrutura e Tipo 3 – 20 festivais contemplados com seis diárias de serviços de estrutura.

Com essa divisão, a Prefeitura de Manaus busca atender a festivais de diferentes portes, garantindo que a tradição folclórica se mantenha viva em todas as zonas da cidade.

Os organizadores interessados devem acessar o edital completo, disponível no site da ManausCult, para conferir os critérios de participação e o processo de inscrição. A medida reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência e a democratização do acesso aos recursos culturais.

