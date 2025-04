Carro colide com muro do Inpa e derruba parte da estrutura em Manaus

Um carro modelo Sandero colidiu, na tarde desta sexta-feira (4), contra o muro do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), na avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul de Manaus. O impacto derrubou parte da estrutura de alvenaria da instituição.

De acordo com informações, o carro teria apresentado problema logo após viaduto do Coroado. Segundo a motorista, o veículo puxou repentinamente para um dos lados e um forte cheiro de queimado tomou conta do interior do carro. Sem conseguir retomar o controle da direção, o automóvel atingiu o muro do Inpa.

Apesar do impacto da colisão, não sofreu ferimentos. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

