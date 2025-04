Amazonas entra na disputa dos R$ 49,2 bilhões do Novo PAC Seleções

O Governo Federal recebeu 35.119 propostas para a segunda edição do Novo PAC Seleções 2025, enviadas por 5.537 municípios — um total que corresponde a 99,4% das cidades do país. Os projetos foram encaminhados por gestores e gestoras entre 24 de fevereiro e 31 de março. O programa vai investir R$ 49,2 bilhões em 19 tipos de empreendimentos, organizados em quatro eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resilientes.

No estado do Amazonas, 533 propostas foram enviadas ao Novo PAC Seleções 2025, sendo uma elaborada pela gestão estadual e 532 preparadas pelas prefeituras. Todos os 62 municípios do estado inscreveram projetos. A capital, Manaus, tem o maior número de propostas inscritas: 13. Na sequência aparecem Boca do Acre, Borba, Canutama, Pauini e Tapauá, todos com 12.



Confira as propostas do Amazonas para o Novo PAC Seleções 2025 por eixo:



Saúde

Combo de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde – UBS (62)

Kit de equipamentos para teleconsulta (62)

Unidades Básicas de Saúde – UBS (56)

Expansão/ampliação – novas ambulâncias do Samu (17)

Renovação de frota – ambulâncias do Samu (4)

Unidades Odontológicas Móveis – UOM (50)

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS (41)

Policlínicas (3)

Educação, ciência e tecnologia

Creches e escolas de educação infantil (57)

Caminho da Escola – transporte escolar (56)

Infraestrutura social e inclusiva

Espaços Esportivos Comunitários (52)

Cidades sustentáveis e resilientes

Prevenção a desastres naturais: drenagem urbana (27)

Abastecimento de água urbano (24)

Prevenção a desastres naturais: contenção de encostas (19)

Gestão de resíduos sólidos (1)

Prevenção a desastres naturais: contenção de encostas – financiamento (1)

Prevenção a desastres naturais: drenagem urbana – financiamento (1)

Quanto aos ministérios, o da Saúde recebeu o maior número de pedidos, totalizando 19,8 mil, seguido do Ministério da Educação, com 8.782, enquanto Esporte e Cidades ficaram com 4.513 e 1.966, respectivamente.



O Novo PAC Seleções 2025 visa melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento da população brasileira por meio do aumento de investimentos em infraestrutura para ampliar e modernizar a rede de atendimento à saúde, fortalecer o direito à educação, melhorar a mobilidade urbana, garantir acessos aos direitos e promover o desenvolvimento sustentável das cidades com a participação direta dos gestores municipais e estaduais.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱