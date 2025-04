Amazonas estreia na Série B contra o Goiás nesta sexta-feira (4)

O Amazonas FC inicia sua trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (4), às 18h (horário de Manaus), contra o Goiás. A partida acontece no Estádio Hailé Pinheiro, conhecido como Serrinha, em Goiânia (GO). Este será o segundo ano seguido do clube aurinegro na competição nacional.

Preparação após o título estadual

A delegação da Onça-pintada embarcou para a capital goiana na madrugada de quarta-feira (2), logo após conquistar o bicampeonato amazonense. Apesar do curto intervalo entre as competições, o elenco afirma estar preparado para a estreia.

“Foi uma viagem complicada, mas conseguimos descansar bem. Fizemos um treino e o time está mais do que preparado, física e psicologicamente, para estrear no Brasileiro. Sabemos da importância desse jogo, queremos começar com o pé direito. Temos consciência das dificuldades, mas vamos atrás da vitória”, declarou o zagueiro Wellington Nascimento, camisa 4 do Amazonas.

Reforços e desfalques

O técnico Eduardo Barros terá à disposição os reforços recém-contratados: o zagueiro Gabriel Caran, o volante Fernando Neto e o atacante Alex Sandro. Por outro lado, o volante Maciel segue em recuperação no departamento médico e é a única ausência confirmada para a estreia.

