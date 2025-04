Governo doa área para construção de penitenciária em Humaitá

O Governo do Amazonas assinou, nesta sexta-feira (4), um termo de doação de propriedade de terra à Prefeitura de Humaitá, referente a um terreno localizado na Estrada do Anel Viário do município. A formalização da doação incluiu a assinatura da Escritura Pública de Doação entre a titular da Sect, Renata Queiroz, e o prefeito do município, Dedei Lobo.

Segundo Renata Queiroz, a regularização fundiária é um marco importante neste processo legal.“A formalização da doação deste terreno é fundamental não apenas para o desenvolvimento e a melhoria da segurança pública no estado. Quando se trata de regularização fundiária, vemos aqui um exemplo de como sua participação está presente em questões sociais e públicas, como a segurança”, destaca.

Já o prefeito de Humaitá ressaltou a importância da parceria entre o estado e o município. “Este termo é um exemplo de como a parceria entre os entes federados pode resultar em benefícios concretos para a população. Estamos comprometidos em trabalhar juntos para melhorar a infraestrutura local e a segurança pública em Humaitá”, disse Dedei Lobo.

Infraestrutura

O projeto de construção do Complexo Penitenciário de Humaitá, que será executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), terá capacidade para receber mais de 350 detentos, contribuindo significativamente para a redução da superlotação nos presídios do estado. Além disso, a unidade contará com instalações modernas e seguras, com foco na reabilitação e na melhoria das condições de detenção.

O secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, destacou a importância do projeto para a região. “O Complexo Penitenciário de Humaitá é um projeto estratégico para o desenvolvimento da região, pois irá contribuir para a promoção da justiça social. Estamos trabalhando em parceria com a Prefeitura de Humaitá e a Sect para garantir que o projeto seja executado com sucesso”, finaliza.

