Vídeo mostra motoristas de ‘Amarelinhos’ aos tapas durante briga em Manaus

Um vídeo mostra dois motoristas de micro-ônibus brigando durante uma discussão na zona Leste de Manaus, na manhã desta sexta-feira (4).

As imagens, registradas por passageiros, mostram o momento em que os motoristas param os veículos lado a lado. Um deles desce e inicia uma discussão com o outro. Em seguida, parte para a agressão e acerta um tapa no rosto do colega através da janela.

Após alguns minutos de discussão, os dois motoristas voltam aos veículos e seguem com a rota.

VEJA VÍDEO

