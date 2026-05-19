Amazonas

Objeto metálico semelhante a um grampo teria sido encontrado na refeição

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma estudante da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) encontrando um pedaço de arame na comida e ovo de barata em um mamão no Restaurante Universitário (RU), em Manaus.

Nas imagens, a estudante exibe um objeto metálico semelhante a um grampo que teria sido encontrado em uma das refeições.

Veja o vídeo;

Estudante encontra arame em comida do RU da Ufam em Manaus pic.twitter.com/AoKkeogV8j — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 19, 2026

Em nota, a UFAM informou que vai intensificar a fiscalização no Restaurante Universitário (RU) após denúncias de estudantes sobre a qualidade das refeições. O posicionamento foi divulgado após reunião entre a Reitoria, representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE), centros acadêmicos e integrantes do movimento estudantil.

Entre as medidas anunciadas estão a reativação da Comissão Paritária de Acompanhamento do RU, com participação de estudantes, e a criação de um canal direto para denúncias de irregularidades em tempo real.

A universidade também informou que a empresa responsável pelo serviço foi notificada para prestar esclarecimentos. Segundo a UFAM, casos de irregularidades deverão ser encaminhados para análise técnica e poderão servir como prova em eventuais processos administrativos.

Foto: Reprodução

Confira a nota na íntegra;

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em atenção aos questionamentos sobre a qualidade das refeições servidas no Restaurante Universitário e em virtude da reunião realizada nesta quarta-feira (13) entre a Reitoria e representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE), de centros acadêmicos e do movimento estudantil, esclarece:

1. Medidas imediatas adotadas:

Após ouvir os relatos dos estudantes, a Reitoria determinou a reativação imediata da Comissão Paritária de Acompanhamento do RU. Este grupo, que conta com a participação direta de representantes discentes, irá apoiar a fiscalização diária sobre a execução do serviço. Além disso, a universidade disponibilizará, nos próximos dias, um canal de comunicação direta para que denúncias de irregularidades sejam registradas em tempo real.

2. Procedimentos administrativos e notificação da empresa:

A empresa prestadora de serviço está sendo formalmente notificada para prestar esclarecimentos sobre as denúncias apresentadas. A Reitoria ressalta que a manutenção ou rescisão de contratos públicos exige o cumprimento de ritos legais, incluindo o direito ao contraditório. No entanto, o processo de coleta de evidências foi intensificado. A universidade orienta que, ao encontrar qualquer irregularidade ou corpo estranho, o estudante deve entregar o prato intacto à fiscalização para que este seja lacrado e enviado para análise técnica nos laboratórios da Engenharia de Alimentos (FCA), servindo como prova material em eventuais processos de sanção.

3. Posicionamento oficial sobre as denúncias:

A Ufam lamenta os episódios relatados e afirma que a segurança alimentar de seus estudantes é uma prioridade absoluta e inegociável. A gestão não compactua com a queda na qualidade dos serviços prestados e informa que a fiscalização será intensificada para garantir que a empresa cumpra rigorosamente os termos do contrato estabelecido. A Reitoria mantém um canal de diálogo franco e transparente com o movimento estudantil e reitera que todas as denúncias formais serão apuradas com o rigor necessário para assegurar o bem-estar da comunidade acadêmica.

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