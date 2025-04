Grupo é preso por comércio ilegal de mercúrio usado no garimpo em Manaus

Seis homens foram presos na sexta-feira (4), por comércio ilegal de mercúrio usado no garimpo. Os policiais também apreenderam produtos químicos usados no processamento de ouro ilegal. A ação ocorreu no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

A equipe da PMAM recebeu uma denúncia, via linha direta, sobre um possível sequestro em andamento na rua Michel Fokine. Segundo as informações, os envolvidos estariam em três veículos: uma caminhonete MMC L200 Triton (placa PHR-1229), um Chevrolet Montana (placa TAE9A17) e um Honda HR-V (placa PHI0J92).

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais militares encontraram os veículos estacionados em frente a uma loja. Funcionários do estabelecimento informaram que os proprietários dos carros estavam dentro do local. A equipe da PMAM entrou na loja, localizou seis suspeitos e realizou abordagem e revista pessoal, além de vistoria nos veículos.

Durante a inspeção, foram encontrados dois cilindros de azougue (mercúrio), produto químico altamente tóxico e proibido, utilizado no garimpo ilegal de ouro. Apesar de não se tratar de um sequestro, a ocorrência revelou o comércio ilegal de substâncias controladas.

Além dos cilindros de mercúrio, foram apreendidos seis aparelhos celulares e os três veículos utilizados pelos suspeitos. Todo o material e os envolvidos foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas (SR/PF/AM).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Leia mais

Homem é preso após invadir loja em shopping e furtar celulares em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱