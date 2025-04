PRF flagra motoristas em alta velocidade na BR-174

Durante uma fiscalização de rotina realizada neste domingo (6), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram diversos motoristas trafegando em alta velocidade na BR-174, rodovia de pista simples que corta o estado do Amazonas e registra frequentes acidentes graves.

De acordo com a PRF, o excesso de velocidade coloca em risco não apenas a vida dos condutores, mas também de todos os usuários da via. A polícia reforçou que, em trechos de pista simples, como é o caso da BR-174, a alta velocidade reduz significativamente o tempo de reação do motorista e aumenta a probabilidade de colisões fatais.

A PRF destacou que ultrapassar os limites de velocidade não é apenas uma infração de trânsito, mas um perigo real. “Essa velocidade extrema interfere drasticamente no tempo de reação do motorista e aumenta o risco de acidentes fatais. Ultrapassar os limites de velocidade não é apenas uma infração, é um perigo real para você e para todos na via”, alertou a corporação.

