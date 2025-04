Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em Manaus

Um homem, não identificado, foi encontrado morto dentro de uma casa abandonada, localizada na Rua 31, na comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã-Açu, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava marcas de espancamento, principalmente por golpes de madeira, e tinha uma corda amarrada ao pescoço.

Moradores da região avistaram o corpo no interior do imóvel e acionaram as autoridades. De acordo com relatos de populares, o homem não é conhecido na região.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Leia mais

Homem é preso após invadir loja em shopping e furtar celulares em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱