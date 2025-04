VÍDEO: Dupla assalta padaria usando toalha do Homem-Aranha

Dois homens armados com uma peixeira invadiram uma padaria, na última sexta-feira (4), na Quadra 6 do Paranoá, no Distrito Federal. Eles renderam o proprietário e roubaram mercadorias e dinheiro. Para tentar despistar a polícia, um dos criminosos chegou a se esconder debaixo de uma toalha com estampa do Homem-Aranha.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram o momento em que os assaltantes obrigam o dono do estabelecimento a seguir para os fundos, enquanto eles se dirigem ao caixa para pegar o dinheiro.

Durante a ação criminosa, um cliente que carregava uma criança de colo entrou na padaria, mas a presença deles não intimidou os assaltantes, que continuaram o roubo.

A Polícia Civil, por meio da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), iniciou buscas logo após tomar conhecimento do assalto. Os suspeitos foram encontrados em um bar próximo, onde já haviam gastado parte do dinheiro roubado.

Ambos foram presos em flagrante e autuados por roubo majorado. Durante o interrogatório, os dois optaram por permanecer em silêncio. As prisões foram comunicadas ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, e o inquérito segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime.

*Com informações Metropoles

