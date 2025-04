MP recomenda capacitação para servidores de unidades policiais em Manacapuru

A 1ª Promotoria de Justiça de Manacapuru expediu uma recomendação à Delegacia Interativa de Polícia e à Delegacia Especializada do município para que realizem, no prazo de 60 dias, cursos, oficinas ou ações de capacitação e reciclagem voltadas para policiais civis, atendentes e demais servidores que atuam nas unidades policiais.

De acordo com o despacho, a iniciativa ocorreu após o recebimento de diversas denúncias sobre mau atendimento, tanto na Delegacia Interativa de Polícia como na Delegacia Especializada de Manacapuru. Conforme relatos da população e de órgãos parceiros, as principais falhas no atendimento se referem à qualidade da abordagem inicial, falta de acolhimento e demora nos procedimentos de registro.

Capacitação

Segundo a promotora de Justiça Tânia Maria de Azevedo Feitosa, que assina a medida, após visita e conversa com os delegados de polícia locais, chegou-se à conclusão de que faltava uma reciclagem e capacitação dos funcionários que atendem nas unidades, além de detectar outros problemas, como o baixo efetivo.

“Faz tempo que os servidores não passam por um curso de reciclagem e nós achamos importante e interessante que eles se atualizem, tanto no atendimento como também no aspecto relativo ao respeito aos direitos humanos das vítimas e das pessoas que procuram a delegacia para pedir alguma ajuda”, finalizou.

As ações recomendadas têm como foco o atendimento humanizado à população; ética e direitos humanos no serviço público; atendimento especializado às vítimas de violência doméstica, crianças e adolescentes; e procedimentos corretos de registro de ocorrência e acolhimento inicial.

A 1ª PJ de Manacapuru solicitou ainda que seja dada prioridade à parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) ou instituições especializadas, para viabilização dos treinamentos propostos.

Ao final das ações de capacitação, as delegacias locais devem ainda encaminhar relatórios com a programação realizada, carga horária, número de servidores participantes e conteúdo ministrado. O não cumprimento da recomendação acarretará na adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Suspeito de agredir mulheres após show tem prisão preventiva acatado pelo MPAM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱