Suspeito de agredir mulheres após show tem prisão preventiva acatado pelo MPAM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) se manifestou a favor da prisão preventiva de Leandro Macedo dos Santos, suspeito de agredir duas mulheres na saída de uma casa de shows, na madrugada do último domingo (23), na avenida Rodrigo Otávio, nas proximidades do Studio 5 Centro de Convenções, na zona sul de Manaus. A defesa das vítimas divulgou a informação nesta quinta-feira (27).

O pedido de prisão preventiva foi feito pelo delegado Ismael Schettini Trigueiro, responsável pelo 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), unidade que conduz as investigações.

No parecer favorável, o promotor de Justiça Álvaro Granja destacou a violência cometida por Leandro contra as vítimas, que estavam em desvantagem física e não tiveram condições de se defender. Ele também ressaltou o extenso histórico criminal do suspeito, que já foi preso diversas vezes, evidenciando seu “desrespeito pelas regras de convívio social”.

Agora, o pedido de prisão preventiva será analisado pela Justiça do Amazonas. Leandro Macedo se apresentou à delegacia acompanhado de seu advogado e, em depoimento, alegou que agiu em legítima defesa, afirmando ter sido atacado pelas vítimas.

