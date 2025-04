Dono de barco estuprou menina enquanto pais dormiam no AM

Nazareno Freitas Maia dos Santos, de 54 anos, foi preso no domingo (6), por estupro de vulnerável de uma adolescente de 13 anos, em Borba, interior do Amazonas. O crime aconteceu no dia 8 de setembro de 2024. O homem, que é proprietário de uma embarcação, coagiu a vítima oferecendo R$ 50 para que ela não contasse a ninguém sobre o crime.

O crime

O delegado Jorge Arcanjo, da 74ª DIP, informou que a operação Cheque Mate teve como objetivo capturar o suspeito. Ele era o proprietário da embarcação de médio porte onde aconteceu o crime. No dia do fato, o barco havia saído da comunidade Vila Isabel em direção ao município de Borba. Durante o percurso, ele percebeu que os familiares da vítima estavam dormindo e aproveitou esse momento para cometer o abuso.

“Esse homem foi até a rede onde a vítima dormia, tapou sua boca com as mãos e a levou até a casa de máquinas do barco, onde a violentou sexualmente. Ela estava acompanhada dos pais e da irmã mais nova. Após cometer o crime, Nazareno se dirigiu à cabine onde sua esposa estava. Ao chegar lá, a mulher desconfiou do comportamento do companheiro”, informou o delegado.

Segundo a autoridade policial, ela questionou Nazareno, que alegou ter ido ao banheiro, mas não conseguiu usá-lo devido à fila grande. No entanto, a mulher percebeu que algo estava errado e saiu do quarto; ao ver a vítima e questioná-la, ela soube de tudo o que havia acontecido. Ao chegar em Borba, a mulher procurou a mãe da adolescente e juntas foram à delegacia denunciar o homem.

“Diante dos fatos, a vítima passou por todos os exames que comprovaram o estupro. Nós iniciamos diligências para prender o homem em flagrante, mas ele fugiu em um barco para local incerto. Após ser monitorado, o suspeito foi localizado no bairro Cachoeirinha, zona sul, onde foi encontrado e preso”, concluiu a autoridade policial.

Procedimentos

Nazareno Freitas Maia dos Santos responderá por estupro de vulnerável; ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

