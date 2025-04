Garantido inicia trabalhos em galpões de alegorias após missa

Na manhã desta segunda-feira (7), o Boi-Bumbá Garantido deu início oficial aos trabalhos nos galpões de alegorias, em Parintins, com a realização da tradicional missa de abertura. O momento de fé e espiritualidade contou com a presença do presidente Fred Góes, vice Marialvo Brandão, do prefeito de Parintins Mateus Assayag, membros da diretoria, artistas, sócios, torcedores e colaboradores, marcando simbolicamente o começo da preparação rumo ao Festival de Parintins.

A cerimônia religiosa, que já faz parte da tradição do Boi da Baixa do São José, simboliza um momento de união, esperança e força coletiva para mais uma temporada de dedicação e superação.

Fé

O vice-presidente, Marialvo Brandão, resultou que a celebração da missa marca não apenas o início simbólico dos trabalhos, mas também reforça a tradição de fé que acompanha o Boi Garantido ao longo de sua história. “Repetimos uma tradição de muitos anos, que é a celebração da missa para marcar o início dos trabalhos. É um momento em que pedimos as bênçãos de Nossa Senhora do Carmo e de Deus para proteger todos os trabalhadores e garantir que os processos ocorram com segurança. Hoje damos as boas-vindas aos nossos artistas e colaboradores, e iniciamos oficialmente a execução do projeto que foi planejado para o Festival de 2025,” afirmou.

Logo após a celebração, foi realizada a entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos trabalhadores do galpão, garantindo que os trabalhos iniciem com segurança, responsabilidade e respeito à saúde de todos os envolvidos. A ação foi conduzida pela Engenheira de segurança do trabalho, Hérica Miranda, junto a Engenheira Civil Nayara Silva, e a Técnica de Segurança no Trabalho, Rayane Reis.

Pontapé

O artista Glemberg Castro, enfatiza a importância do momento como um marco de fé, preparação e responsabilidade. “Estamos aqui mais uma vez, sob a bênção de Nossa Senhora do Carmo, pedindo proteção para nossos funcionários, colaboradores e artistas. Hoje damos o pontapé inicial nessa grande jornada que antecede o Festival de Parintins. Recebemos nossos EPIs e entramos no galpão com o pé direito, prontos e equipados para evitar acidentes e garantir um trabalho seguro. Essa será uma caminhada de luz e vitória rumo a um grande espetáculo na arena,” afirmou.

Com planejamento e compromisso, com a segurança de seus trabalhadores, o Boi Garantido inicia mais uma jornada rumo ao 58º Festival de Parintins.

(*) Com informações da assessoria

