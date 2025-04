Ipem-AM fiscaliza ovos de Páscoa e pescados durante operação 2025

Entre os dias 7 e 14 de abril, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) realiza a operação Páscoa 2025, com o objetivo de garantir que os produtos mais consumidos neste período estejam em conformidade com os requisitos legais. A ação é coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em todo o país, com o apoio de 24 órgãos delegados estaduais e das superintendências de Goiás e do Rio Grande do Sul.

Foco é proteger o consumidor

Segundo o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, o principal foco é a proteção do consumidor e o equilíbrio nas relações comerciais.

“Serão coletadas amostras de produtos típicos pré-medidos (embalados na ausência do consumidor) da Páscoa e submetidas à perícia no laboratório do instituto. Nosso papel é garantir que o consumidor pague efetivamente pelo que está levando para casa”, afirmou Marinho.

Entre os produtos avaliados estão ovos de Páscoa e pescados congelados. Os itens são verificados para garantir que o peso líquido informado na embalagem corresponda ao peso real, sem considerar a embalagem ou o excesso de gelo.

“A indicação do peso deve ser igual ou superior ao declarado na embalagem. Caso o consumidor perceba divergências, pode pesar o item em uma balança verificada pelo Inmetro no próprio local”, orientou o presidente do Inmetro, Márcio André Brito.

Ovos com brinquedos exigem atenção especial

Os ovos de Páscoa que contêm brinquedos devem atender às normas do Inmetro. Os itens precisam ser certificados e apropriados para a faixa etária da criança. A embalagem deve conter a seguinte informação:

“ATENÇÃO: Contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade”.

Além disso, é importante verificar se o brinquedo não contém peças pequenas ou riscos de sufocamento. O selo do Inmetro assegura que o produto passou por testes e segue os padrões de segurança exigidos.

Embalagens e materiais também são fiscalizados

Outro ponto de atenção da operação são os materiais usados nas embalagens, como arames, grampos, tiras metálicas ou barbantes, que podem representar risco, especialmente para crianças pequenas. Caso ocorra algum acidente, o consumidor pode registrar o caso no Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac).

Dicas para uma Páscoa segura

1. Verifique o peso real

Compare o peso declarado com o peso percebido. Ele deve desconsiderar brindes e a embalagem.

2. Atente-se à rotulagem obrigatória

A embalagem deve conter peso líquido, ingredientes, validade e informações do fabricante (nome, CNPJ e endereço).

3. Avalie o glaciamento nos pescados

No caso dos peixes congelados, o peso deve excluir a camada de gelo. Excesso pode indicar fraude.

4. Busque o selo do Inmetro

Brinquedos devem apresentar o selo que garante conformidade com os padrões brasileiros.

5. Produtos importados seguem as mesmas regras

Todos os produtos comercializados no Brasil devem ter rotulagem em português e atender às normas do Inmetro.

Ouvidoria

Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades ou desejarem tirar dúvidas podem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM pelo 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/ , e pelas redes sociais do órgão: Instagram – @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e X – @ipemamoficial.

