Criminosos invadem casa e matam homem com tiros e facada dentro de rede no Lírio do Vale

Crime ocorreu na tarde desta segunda-feira (7), no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital. Polícia investiga o caso.

Um homem identificado como Joacy Souza Ferreira, de 40 anos, foi executado a tiros e com uma facada na tarde desta segunda-feira (7), dentro de sua própria casa, localizada na rua Florestal, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com relatos repassados à polícia, dois suspeitos armados chegaram ao imóvel em uma motocicleta e invadiram o local. Joacy estava deitado em uma rede no momento em que foi surpreendido pelos criminosos, sem chances de defesa.

A perícia identificou oito perfurações de arma de fogo de calibre 9mm, além de um corte profundo no pescoço causado por arma branca.

Após os disparos, os responsáveis pelo ataque fugiram do local. Testemunhas informaram que a vítima havia tido um desentendimento com um homem na noite anterior, mas a motivação do crime ainda é desconhecida.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) conduz as investigações.

Leia mais:

