Polícia

Depois de denúncias anônimas, o suspeito foi localizado

O cirurgião plástico Rooney Viana foi sequestrado neste domingo (17/05), durante um assalto a uma residência no conjunto Morada do Sol, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Um suspeito foi preso.

Segundo o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem já circulava pela área com a intenção de invadir alguma residência para cometer roubos. Ao perceber que o médico havia saído para colocar o lixo para fora, ele aproveitou a oportunidade para render a vítima e invadir o imóvel.

Dentro da casa, o criminoso roubou joias, objetos pessoais, bebidas alcoólicas e outros itens de valor. No momento da ação, estavam na residência o médico, a esposa, uma criança e uma idosa. Após o assalto, o suspeito deixou o local levando Rooney Viana como refém.

Em depoimento à polícia, o homem afirmou que acumulava dívidas ligadas ao tráfico de drogas e pretendia extorquir o médico para obter dinheiro. A polícia iniciou as buscas e identificou que o veículo da vítima seguia pelo bairro Alvorada em direção à Compensa, onde foi encontrado abandonado.

Depois de denúncias anônimas, o suspeito foi localizado e indicou aos policiais onde havia deixado os objetos roubados.

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