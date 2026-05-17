Um homem de 23 anos foi preso, na madrugada deste domingo (17/05), após furtar uma caminhonete S10 do colega de trabalho e atropelar um motociclista, no município de Novo Airão, no interior do Amazonas.
De acordo com o delegado Rodrigo Monfron, o suspeito teria furtado uma caminhonete Chevrolet S10 pertencente a um colega de trabalho enquanto a vítima dormia em uma boate do município. Após subtrair o veículo, o indivíduo passou a conduzi-lo pelas ruas de Novo Airão, apresentando sinais visíveis de embriaguez.
Durante o trajeto pela avenida Santos Dumont, no centro da cidade, o condutor perdeu o controle da direção, atingiu uma motociclista, colidiu contra um veículo Ford Ka e, em seguida, danificou parte do muro de uma empresa de materiais de construção, causando prejuízos materiais.
Conforme as investigações, o suspeito apresentava odor etílico, fala desconexa, desequilíbrio e comportamento desorientado no momento da abordagem. Ele foi contido ainda no local e conduzido ao 77º DIP para os procedimentos cabíveis.
O homem permanecerá à disposição da Justiça.
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