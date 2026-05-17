Polícia

o suspeito apresentava odor etílico, fala desconexa, desequilíbrio e comportamento desorientado

Um homem de 23 anos foi preso, na madrugada deste domingo (17/05), após furtar uma caminhonete S10 do colega de trabalho e atropelar um motociclista, no município de Novo Airão, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Rodrigo Monfron, o suspeito teria furtado uma caminhonete Chevrolet S10 pertencente a um colega de trabalho enquanto a vítima dormia em uma boate do município. Após subtrair o veículo, o indivíduo passou a conduzi-lo pelas ruas de Novo Airão, apresentando sinais visíveis de embriaguez.

Foto: Divulgação

Durante o trajeto pela avenida Santos Dumont, no centro da cidade, o condutor perdeu o controle da direção, atingiu uma motociclista, colidiu contra um veículo Ford Ka e, em seguida, danificou parte do muro de uma empresa de materiais de construção, causando prejuízos materiais.

Foto: Divulgação

Conforme as investigações, o suspeito apresentava odor etílico, fala desconexa, desequilíbrio e comportamento desorientado no momento da abordagem. Ele foi contido ainda no local e conduzido ao 77º DIP para os procedimentos cabíveis.

O homem permanecerá à disposição da Justiça.

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