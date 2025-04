David Almeida vistoria obras e anuncia modernização da saúde em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou na segunda-feira (7) uma série de vistorias em importantes frentes de obras da Prefeitura de Manaus, com foco na ampliação da rede de saúde e da atenção básica. Acompanhado por equipes técnicas, o gestor visitou unidades em construção, como laboratórios distritais e Unidades de Saúde da Família (USFs).

Nova sede do Implurb será referência em planejamento urbano

A primeira parada foi na construção da nova sede do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

“Estamos fazendo uma visita de fiscalização e acompanhamento das obras nas estruturas da prefeitura. Começamos pela nova sede do Implurb, que terá mais de 7 mil metros quadrados de área construída para fortalecer o planejamento urbano da cidade de Manaus”, disse o prefeito.

Unidade de Saúde da Família Walid Aziz será entregue na próxima semana

Na sequência, David Almeida esteve na USF Walid Aziz, localizada no Parque Mosaico, zona Oeste da capital.

“Agora estamos preenchendo esses espaços com grandes estruturas, como essa USF que entregaremos já na próxima semana. É mais um investimento concreto da nossa gestão para melhorar o acesso da população aos serviços de saúde”, afirmou.

Laboratório Sul terá equipamentos modernos e nova estrutura

O ponto central da vistoria foi a obra do novo Laboratório Sul, situado no conjunto Eliza Miranda. O espaço servirá como sede do Laboratório do Distrito de Saúde Sul (Disa Sul), onde será feito o processamento do material coletado nas UBSs da região.

“Fizemos uma nova licitação, trocamos o fornecedor e estamos adquirindo equipamentos modernos para oferecer exames com mais qualidade. Saímos de 4 milhões de exames em 2021 para 7 milhões em 2024, e queremos avançar ainda mais”, destacou David Almeida.

Laboratórios distritais e unidades fluviais serão entregues até maio

A Prefeitura de Manaus está reestruturando os quatro laboratórios distritais – Norte, Sul, Leste e Oeste – além da Maternidade Moura Tapajóz (MMT) e das unidades fluviais. As entregas do Laboratório Norte, do Sul e da MMT estão previstas ainda para este mês. Os demais devem ser concluídos até maio.

Postos de coleta passam a ter estrutura tecnológica moderna

A rede de apoio ao diagnóstico também está sendo reforçada com cerca de cem postos de coleta instalados em Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Essas unidades passam a contar com novos computadores, nobreaks, impressoras e um sistema moderno de gerenciamento laboratorial.

“A nossa meta é modernizar, automatizar e ampliar os exames oferecidos. Estamos construindo uma rede de apoio diagnóstico robusta e eficiente, que vai transformar o atendimento à saúde em Manaus”, finalizou David Almeida.

Leia mais:

David Almeida anuncia grandes entregas em 2024

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱