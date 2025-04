Operação ‘Carga Pesada’ retira 13 caminhões irregulares de circulação em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou mais uma edição da operação “Carga Pesada”, nesta terça-feira (8), reforçando o compromisso com a segurança viária e o ordenamento do trânsito na capital. A ação, que ocorreu na avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, zona Sul, próximo aos terminais privados de carga, resultou em 318 abordagens, 53 autuações e a retirada de 13 veículos sem condições de tráfego.

Entre as principais causas de remoções, segundo os agentes do IMMU, estavam pneus em condições precárias e documentação irregular, tanto do motorista quanto dos veículos. “A presença de veículos pesados com manutenção deficiente representa um risco real para todos os usuários da via. A fiscalização visa justamente impedir que caminhões circulem nessas condições”, destacou o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

Desde o início do ano, as ações da operação “Carga Pesada” têm sido intensificadas. Somando as edições realizadas em 2025, já são mais de 1.150 abordagens, com 256 autuações e 59 veículos removidos. O objetivo é combater irregularidades em caminhões e carretas que circulam, principalmente, na região do Distrito Industrial, área que concentra grande parte do tráfego de carga da cidade.

Ventilari reforçou a importância da fiscalização contínua. “Sempre que há um acidente com veículos de grande porte, há risco elevado de que haja vítimas graves ou fatais. A operação ‘Carga Pesada’ é uma medida preventiva para salvar vidas. Vamos continuar atuando com firmeza e frequência”, afirmou.

A operação contou com a parceria da Guarda Municipal e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BapTran). Além da atuação direta nas vias, a Prefeitura de Manaus tem buscado parcerias com o setor privado para ampliar a efetividade da fiscalização. Em reuniões recentes com representantes da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), foi acordada a cooperação para garantir que os veículos estejam de acordo com as normas de segurança.

Com a estimativa de que aproximadamente um milhão de contêineres circulem pelo setor industrial em 2025, a intensificação das fiscalizações é vista como fundamental para evitar acidentes e melhorar a mobilidade urbana. A Prefeitura de Manaus reforça que seguirá promovendo novas edições da operação “Carga Pesada”, com foco na segurança, na legalidade e na organização do trânsito da capital.

