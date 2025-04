Volante Cerezo é o sexto reforço do Manauara EC para Série D 2025

Volante ex-Corinthians é o sexto reforço do Robô da Amazônia para o Brasileiro

O Manauara Esporte Clube confirmou a contratação do volante Marcel Lima, conhecido como Cerezo, para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. Aos 23 anos, o jogador chega como o sexto reforço do clube para a temporada nacional.

Carreira teve início no Corinthians

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Cerezo fará sua primeira atuação por um clube da Região Norte. O volante já defendeu equipes tradicionais do futebol paulista, como Juventus, São Caetano e Red Bull Bragantino, onde iniciou sua trajetória profissional.

Natural de São Paulo, Cerezo também acumulou experiência internacional. Ele passou pelo Balzan FC, de Malta, antes de retornar ao Brasil. Nos últimos dois anos, defendeu o Azuriz-PR, somando 17 partidas oficiais.

“Independentemente da minha pouca idade, eu tenho experiências diversas. A última temporada que o Manauara participou da Série D, com a chance de acesso, sendo a melhor campanha individual, chamou muita atenção. Então, na hora que eu recebi a oportunidade de vir para cá, eu não pensei nem duas vezes”, afirmou o jogador.

Reforços para a temporada 2025

Além de Cerezo, o Manauara EC já havia anunciado outros cinco reforços para a Série D: os atacantes Rafael Ibiapino, Vinícius Bala e Erick Cunha, o volante Ítalo e o goleiro David Becker.

A equipe estreia no Campeonato Brasileiro Série D contra o Independência-AC, com data ainda a ser definida.



