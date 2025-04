Manaus FC apresenta elenco feminino para Copa do Brasil e Série A3

Clube reúne atletas para disputar a Copa do Brasil e o Brasileirão A3, com estreia prevista para o fim de abril

O Manaus Futebol Clube apresentou, na noite desta segunda-feira (7), o elenco de futebol feminino que vai disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. A estreia na competição nacional está prevista para a última semana de abril.

A apresentação aconteceu na Pizzaria do Kbça, localizada na Zona Norte de Manaus, e contou com a presença do presidente de honra do clube, Luis Mitoso.

“Nós estamos muito felizes por estar apresentando nosso elenco, que com certeza vai jogar para fazer história. Tem sido assim no masculino e assim será no feminino. Está nas mãos e nos pés de vocês. É uma oportunidade única estarmos classificados para o Campeonato Brasileiro A3. Então vão lá, façam bonito, deem tudo de si, tragam resultados positivos. E nós estaremos juntos, lutando para tornar as meninas do Gavião um time competitivo e, acima de tudo, comprometido com o crescimento de vocês”, declarou Mitoso.

Reforços do interior e de outros estados

A diretora de futebol feminino do Manaus FC, Iara Catunda, informou que o elenco ainda está em formação. Muitas atletas estão chegando de outras cidades e estados.

“A gente espera ter no elenco em torno de 38 meninas, contando Sub-20 e adulto, sendo que 11 são do interior, outras três são de fora do estado (uma do Rio de Janeiro, uma do Pará e outra de Roraima), e a expectativa é realmente trabalhar e fazer com que esse elenco se encontre o mais rápido possível”, explicou.

Continuidade e foco nos treinos

O técnico do time feminino, Diego Brandt, destacou a continuidade da base da temporada anterior como um ponto positivo. Segundo ele, o entrosamento pode acelerar o desenvolvimento da equipe.

“A gente tem algo positivo que é o fato de boa parte do elenco do ano passado continuar conosco neste ano. Já conhecem nossa metodologia de treino e o modelo de jogo que a gente gosta de atuar. Esperamos que, nos próximos 15 dias, consigamos encorpar o elenco completo e chegar forte para as competições”, afirmou.

O treinador também ressaltou que o trabalho com as atletas mais jovens visa formar, nos próximos anos, uma equipe sólida e com identidade própria.

“O trabalho a médio e longo prazo com as meninas mais jovens proporcionará ao Manaus, daqui a três anos, atletas maduras e prontas para trazer resultados consistentes ao Gavião”, concluiu Brandt.

