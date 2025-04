VÍDEO: Carro fica destruído após colisão com caminhão munck na AM-070

Veículo de passeio ficou completamente destruído após colisão com caminhão munck no km 19 da rodovia que liga Manaus a Manacapuru.

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (9), no quilômetro 19 da rodovia AM-070, que conecta Manaus ao município de Manacapuru. A colisão envolveu um veículo de passeio, modelo Celta, na cor vermelha, e um caminhão munck.

De acordo com informações, apesar da gravidade do impacto, os ocupantes de ambos os veículos sobreviveram. No entanto, ainda não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. A polícia foi acionada e deu início à apuração das circunstâncias que levaram ao acidente.

Imagens feitas por motoristas que passavam pelo trecho mostram a violência da colisão. O carro teve a frente e uma das laterais completamente destruídas, enquanto o caminhão também foi danificado.

