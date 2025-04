Polícia Federal indicia nove suspeitos de espancar agente em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Federal indiciou nove pessoas pelo ataque a um policial federal em Manaus (AM). O crime ocorreu na madrugada de 18 de janeiro, em uma avenida da zona centro-sul da capital, e foi flagrado por câmeras de segurança. A investigação concluiu que os suspeitos agiram com intenção de coagir e intimidar o agente, mesmo após identificarem sua função.

Segundo relatório da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), os investigados terminaram indiciados por tentativa de homicídio qualificado, roubo qualificado, associação criminosa, omissão de socorro e fraude processual. O documento, de 96 páginas, foi entregue à Justiça.

“Mesmo diante da identificação formal, os agressores não cessaram as agressões. Essa conduta caracteriza uma violação direta aos direitos de um servidor público federal no exercício de suas funções”, diz o relatório da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco)

Além de espancar o policial, os agressores roubaram sua carteira funcional e procuraram sua arma dentro do carro. Mensagens de celular analisadas pela PF revelam que o grupo discutiu como se livrar dos documentos da vítima.

Alguns dos suspeitos são empresários de Manaus e alegaram, em depoimento, que estavam alcoolizados e não sabiam que a vítima era policial.

A vítima, socorrida por uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local, livrou-se de ser morta. A ação rápida dos PMs impediu que o crime tivesse um desfecho mais trágico.

