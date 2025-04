VÍDEO: Idosa morre atropelada na faixa de pedestres em Manaus

Manaus (AM) – Uma idosa de 71 anos, identificada como Ítala, morreu na tarde desta quarta-feira (9) após ser brutalmente atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestres na rua 5, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. As imagens mostram Ítala atravessando a faixa acompanhada de outras pessoas, quando um carro em alta velocidade surge e a atinge violentamente.

Com a força do impacto, a idosa foi arremessada a vários metros e caiu inconsciente no meio da via. Populares que presenciaram a cena e o próprio motorista prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mesmo com o atendimento rápido, Ítala não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

Outro caso

Uma idosa de 78 anos teve as pernas amputadas após ser atropelada por um ônibus enquanto atravessava a faixa de pedestres, na segunda-feira (7), em Cajamar (SP).

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, ao sair de uma padaria, olha para os dois lados antes de atravessar. O ônibus, que fazia uma curva em baixa velocidade, a atingiu e a arrastou.

Leia mais

VÍDEO: Estudante é atropelada por moto ao atravessar faixa de pedestres em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱