Filhos de Nardoni e Cravinhos recorrem à Justiça para anular paternidade

Os filhos de Cristian Cravinhos e Elize Matsunaga, bem como a esposa de Alexandre Nardoni, Ana Carolina Jatobá, lutam para anular qualquer vínculo com os criminosos notórios. Essas pessoas buscaram a Justiça para retirar o “famoso” sobrenome de todos os documentos válidos.

O filho de 27 anos de Cristian Cravinhos — um dos assassinos dos pais de Suzane von Richthofen — conseguiu retirar o nome do pai da certidão de nascimento e da carteira de identidade por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O jovem, assim como seu irmão, já havia deixado o sobrenome Cravinhos de lado com autorização da Justiça do Paraná.

“Não adianta nada não carregar o sobrenome, mas ter o nome inteiro do pai criminoso no campo da filiação”, afirmou ele no processo, conforme revelou o jornalista Ullisses Campbell, de O Globo.

Ele explica que nunca houve relação social ou afetiva com o pai. Além disso, sofreu constrangimentos na escola e no trabalho por carregar o sobrenome. De acordo com o processo, Cristian teve contato com o filho apenas três vezes ao longo da vida e cortou relações antes mesmo de ser preso. O pedido de exclusão do nome foi acatado por unanimidade.

“O genitor não apenas rompeu com a mãe, mas também abandonou completamente o filho, privando-o de qualquer apoio afetivo ou material, evidenciando a total quebra dos deveres parentais”, afirmou a ministra Nancy Andrighi, relatora da ação no STJ.

Daniel Cravinhos

Daniel Cravinhos, irmão de Cristian, também mudou de nome e abandonou o sobrenome da família. Ele se casou duas vezes e, em ambas as ocasiões, aproveitou para alterar os documentos. Atualmente, atende como Daniel Andrade. Ele se casou com a biomédica Carolina Andrade no sábado, 25 de janeiro.

Suzane von Richthofen

Suzane von Richthofen também alterou seu nome após se casar com o médico Felipe Zecchini Diniz. Hoje, ela responde como Suzane Louise Magnani Muniz. “Magnani” vem da avó materna, e “Muniz” é o sobrenome do companheiro. Em liberdade desde 2023, ela tem um filho.

Nardoni

Ana Carolina Jatobá, condenada a 26 anos de prisão pela morte da enteada Isabella Nardoni, retirou o sobrenome do marido, Alexandre Nardoni, logo após sair da cadeia, em 2023. Os filhos do casal também retiraram o sobrenome da certidão de nascimento.

Elize Matsunaga

A filha de Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o ex-marido Marcos Matsunaga em 2012, também está no centro de uma disputa judicial. A jovem, hoje com 14 anos, mora com os avós paternos, Mitsuo e Misako Matsunaga.

O casal tenta anular judicialmente a maternidade de Elize e impedir qualquer vínculo da adolescente com a mãe. O processo está em andamento na Vara da Infância e Juventude de São Paulo.

Elize, que já retirou o sobrenome Matsunaga dos documentos, luta para manter o vínculo com a filha.

“Minha cliente quer exercer o direito de ser mãe. Ela não cometeu nenhum crime contra a filha, sempre demonstrou afeto e tem plenas condições de cuidar da menina”, declarou a advogada Juliana Fincatti Santoro.

