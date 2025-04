Homem é preso em Manaus por ameaçar ex após fim de relacionamento

Suspeito intimidava a vítima a retirar as denúncias feitas contra ele

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (9), um homem de 41 anos por descumprir medida protetiva, ameaçar e injuriar a ex-companheira, de 34 anos, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo a delegada Roberta Merly, titular da DECCM Norte/Leste, a vítima procurou a delegacia em agosto de 2024 para pedir proteção judicial, após sofrer ameaças e ofensas constantes. O agressor não aceitava o fim do relacionamento, que durou dois anos.

“Mesmo com a medida protetiva em vigor, o indivíduo continuou ameaçando a vítima, tentando intimidá-la e exigindo que ela retirasse as denúncias. Diante do risco à segurança dela, solicitamos a prisão preventiva, que foi concedida pela Justiça e cumprida ontem”, afirmou a delegada.

Procedimentos

O homem vai responder por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria. Ele seguirá preso, à disposição da Justiça.

