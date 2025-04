Suspeito é preso após assaltar a linha 560 em Manaus

Com o infrator foram apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 193 em espécie

Magdo Cardoso de Carvalho, 30 anos, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (10), pelo crime de roubo a um ônibus da linha 560 do transporte coletivo, na avenida Margarita, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular do 3° DIP, a equipe de investigação realizava diligências na região quando foi informada por populares de que o autor havia acabado de cometer o crime. De imediato, os policiais iniciaram as buscas.

“Magdo foi rapidamente localizado e abordado pela equipe. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares e R$ 193 em espécie, valor correspondente à renda do coletivo”, informou a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por roubo, será submetido à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

