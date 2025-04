Homem é baleado na perna durante tiroteio em frente a supermercado de Manaus

Um homem foi baleado, na noite de quinta-feira (10), durante um tiroteio registrado em frente a um supermercado, no bairro Galileia, zona Norte de Manaus.

Tiro atingiu a perna da vítima

Durante os disparos, o homem foi atingido na perna e caiu no chão, onde permaneceu até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros.

Circunstâncias ainda serão apuradas

As circunstâncias do tiroteio ainda são desconhecidas. A polícia deve investigar o que motivou os disparos e quem seriam os responsáveis. Moradores relataram momentos de pânico com a intensidade dos tiros.

