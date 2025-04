Jogo entre Colo-Colo e Fortaleza é suspenso após invasão e morte de torcedores

Dois torcedores do Colo-Colo morreram atropelados por uma viatura da polícia na noite desta quinta-feira (10), durante uma série de confusões no entorno do Estádio Monumental, em Santiago, antes do jogo contra o Fortaleza pela Libertadores. A tragédia ocorreu após uma tentativa de invasão ao estádio, que resultou em confrontos com a polícia chilena. A partida foi suspensa ainda no segundo tempo.

Segundo o jornal La Tercera, dezenas de torcedores tentaram derrubar as cercas para forçar a entrada no Monumental. A polícia reagiu com bombas de gás lacrimogêneo e reforço no policiamento. Durante a operação, uma viatura que lançava gás lacrimogêneo atropelou duas pessoas — uma jovem de 18 anos e um adolescente de 13. Ambos morreram no local.

A polícia prendeu pelo menos dez pessoas envolvidas no tumulto. O promotor responsável pelo caso, Francisco Mores, afirmou que as autoridades analisam imagens das câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do atropelamento e identificar os responsáveis.

Dentro do estádio, a situação também saiu do controle. No segundo tempo da partida, quando o placar marcava 0 a 0, torcedores do Colo-Colo invadiram o gramado após quebrarem o vidro de proteção das arquibancadas. Jogadores do Fortaleza correram para os vestiários, enquanto atletas do Colo-Colo tentaram conter os invasores. A arbitragem também deixou o campo, e a Conmebol suspendeu o jogo.

O Fortaleza informou que atletas, dirigentes e membros da comissão técnica estão bem e receberam apoio do clube chileno após a confusão. Parte da torcida do time brasileiro também foi orientada a permanecer nas arquibancadas até que a saída do estádio fosse considerada segura.

O clima já era tenso antes do jogo, especialmente por conta da contratação do atacante Lucero pelo Fortaleza — o jogador deixou o Colo-Colo recentemente, o que gerou insatisfação entre parte da torcida chilena.

