Presidente da Conmebol pede desculpa após citar macaco ao falar de Libertadores em Brasil

Na última segunda-feira (17), Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, se viu envolvido em uma polêmica após uma declaração sobre a possível saída dos clubes brasileiros da Confederação Sul-Americana de Futebol. O comentário gerou reações, e o dirigente decidiu se desculpar publicamente.

Fala polêmica de Alejandro Domínguez

Ao ser questionado sobre a possibilidade de os clubes brasileiros saírem da Conmebol, Domínguez comparou a situação a um cenário fictício. Ele afirmou: “Isso seria como Tarzan sem Chita. Impossível”.

Pedido de desculpas nas redes sociais

Após o incidente, o presidente da Conmebol utilizou suas redes sociais para se desculpar e esclarecer suas palavras. “Em relação às minhas declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém”, escreveu Domínguez.

Ele também reforçou a importância dos clubes brasileiros na Libertadores, destacando que a competição seria “impensável sem a participação de clubes dos dez países membros”. Além disso, Domínguez reafirmou seu compromisso com valores como respeito e inclusão, essenciais para a Conmebol.

Racismo na Libertadores sub-20 e a resposta de Leila Pereira

A declaração de Domínguez ocorreu em um contexto marcado por discussões sobre racismo no futebol. Durante a Libertadores sub-20, o jogador Luighi, do Palmeiras, foi vítima de ataques racistas durante um jogo contra o Cerro Porteño. Em resposta, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sugeriu a possibilidade de boicotar a competição.

Leila não compareceu ao evento da Conmebol em 17 de março, em desacordo com a punição aplicada ao Cerro Porteño. O clube paraguaio foi multado em US$ 50 mil e jogou o restante da Libertadores sub-20 com portões fechados.

Compromisso contra o racismo

Domínguez, durante o evento, também abordou o tema do racismo no futebol e anunciou a intenção de trabalhar em conjunto com órgãos governamentais e associados para promover ações de combate à discriminação.

