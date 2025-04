VÍDEO: Carro invade canteiro central e colide com mureta em Manaus

Veículo bateu em uma mureta na Avenida Álvaro Maia, agentes do IMMU foram acionados para a ocorrência

Um carro invadiu o canteiro central e colidiu contra uma mureta na manhã desta sexta-feira (11), na Avenida Álvaro Maia, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

O impacto destruiu completamente a parte frontal do veículo. Até o momento, as causas do acidente não foram confirmadas oficialmente, e não há informações sobre feridos.

A colisão deixou o trânsito lento na região, mas agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados, organizaram o fluxo e providenciaram a remoção do carro, normalizando a circulação.

Outro caso

Também nesta sexta-feira (11), um motorista de aplicativo perdeu o controle do carro e invadiu uma parada de ônibus na Avenida Solimões, no bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Segundo o próprio condutor, o sistema de freios falhou no momento em que ele tentava reduzir a velocidade. Para evitar bater na traseira de um ônibus à sua frente, o motorista desviou e acabou atingindo a estrutura da parada, que ficou completamente destruída.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Apenas danos materiais foram registrados.

