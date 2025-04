VÍDEO: Suspeito é espancado após tentar assaltar mulher em Manaus

Moradores agrediram um homem, ainda não identificado, após ele tentar assaltar uma mulher na tarde desta quinta-feira (10), no bairro Novo Reino, Zona Leste de Manaus.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o suspeito caído no chão enquanto leva pauladas, chutes e tapas. Em determinado momento, os agressores o arrastam para o meio da rua, onde continuam as agressões de forma violenta. Revoltada, a população tentou fazer justiça com as próprias mãos.

Segundo testemunhas, os moradores reagiram depois que o homem tentou roubar uma mulher da comunidade.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do suspeito. A Polícia Militar foi acionada e atendeu à ocorrência.

