Bolsonaro é internado com dor abdominal e passa por exames

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado no Hospital Rio Grande, em Natal (RN), após sentir “quadro de distensão abdominal e dor” enquanto cumpria agenda em Santa Cruz, no interior do estado. A informação foi confirmada em boletim médico divulgado no início da tarde desta sexta-feira (11).

De acordo com o informe, Bolsonaro segue estável, está “clinicamente orientado e sem dor após analgesia” e passa por exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico.

O ex-presidente permanece sob cuidados médicos, recebendo hidratação venosa, profilaxia antibacteriana e realizando exames laboratoriais complementares.

Ainda segundo o boletim:

“Está clinicamente orientado e sem dor após analgesia, e a depender dos resultados dos exames de imagem, será discutida, em comum acordo com a família, a necessidade de eventual remoção para outros centros especializados”.

A equipe médica responsável pelo caso é composta pelos doutores Hélio Barreto, Álvaro Barros e Marcelo Cascudo, com direção médica de Luiz Roberto Fonseca. Por enquanto, não há previsão de cirurgia.

Helicóptero foi usado para a transferência

Após passar mal durante o evento em Santa Cruz, Bolsonaro foi transferido às pressas para a capital em um helicóptero cedido pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

Em nota, o governo do estado informou que orientou a Secretaria de Saúde a “adotar todas as providências necessárias ao eventual atendimento” do ex-presidente.

Veja a íntegra da nota do governo:

A governadora Fátima Bezerra determinou total empenho e providências às equipes das secretarias da Saúde e da Segurança Pública do RN em assistência ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que na manhã desta sexta-feira (11), deu entrada em uma unidade de saúde no interior do estado. Jair Bolsonaro cumpre agenda no Rio Grande do Norte. A Sesed mobilizou, de imediato, uma das aeronaves para traslado do ex-presidente a uma unidade de saúde, em Natal, e orientou os gestores da Secretaria de Saúde que adotassem todas as providências necessárias ao eventual atendimento.

(*) Com informações da CNN Brasil

