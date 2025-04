Pais forjam sequestro e filho é encontrado em porta-malas de carro

Fabrício Henrique Bonetti, de 28 anos, foi preso em flagrante após confessar à Polícia Militar que forjou o sequestro do próprio filho, de 6 anos, com o objetivo de obter dinheiro da família. A criança, dada como desaparecida desde quinta-feira (10), foi localizada cerca de 12 horas depois no porta-malas do carro dos pais, em Jardinópolis, no interior de São Paulo.

Segundo a PM, Fabrício disse que passava por dificuldades financeiras e decidiu simular o crime para conseguir o valor de um resgate. A mãe da criança, Maiara Maria dos Santos, também de 28 anos, foi presa por envolvimento no caso.

Atendimento

O menino foi resgatado sem ferimentos e encaminhado para atendimento médico. Ele passa bem. Os outros três filhos do casal estão sob cuidados do Conselho Tutelar.

De acordo com o capitão Danilo Daltoso, a farsa foi descoberta após a mãe se recusar a abrir o porta-malas para trocar a fralda de um dos filhos. A atitude gerou desconfiança dos policiais, que insistiram na inspeção e encontraram a criança escondida.

No registro do boletim de ocorrência, a mãe havia relatado inicialmente que o menino desapareceu após ela sair para uma padaria, deixando-o em casa sozinho. Um vizinho chegou a afirmar que viu a criança acompanhando um trenzinho pela rua. Além disso, um parente recebeu mensagens por WhatsApp de um suposto sequestrador, perguntando “quanto a criança valia”.

As autoridades ainda investigam se outras pessoas participaram da tentativa de extorsão.

(*) Com informações do Tribuna Ribeirão

