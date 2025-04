Jovem foi encontrado com bolsa que continha drogas, dinheiro e balança de precisão

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na tarde de quinta-feira (10), comercializando drogas próximo à praça Tenreiro Aranha, no Centro, Zona Sul de Manaus.

Denúncia

A equipe policial realizava Patrulhamento Ostensivo Geral (POG) a pé, na rua Marcílio Dias, quando recebeu denúncia de populares de que um jovem vendia drogas, aos arredores da área central. Foi repassado aos PMs as características físicas e roupas que o suspeito vestia.

De imediato, os PMs seguiram em diligências quando visualizaram, por volta das 16h30, o jovem próximo à praça. No momento em que a equipe policial se aproximava, o suspeito tentou fugir, mas foi logo alcançado na rua Marcílio Dias.

Na ocasião, foi feita busca pessoal e uma bolsa feminina foi encontrada com ele. Dentro dela continha 12 trouxinhas de maconha, uma porção de oxi, outra porção pequena de maconha, uma balança de precisão e R$162,50 reais em espécie. O adolescente foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Disque-denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

