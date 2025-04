David Almeida inaugura primeira estação meteorológica de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, nesta sexta-feira (11), a primeira estação meteorológica da capital amazonense e entregou 10 novos caminhões coletores de lixo. As ações ocorreram na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no bairro Compensa, zona Oeste da cidade, e foram lideradas pelo prefeito David Almeida.

Estação meteorológica traz inovação e autonomia climática

A nova estação, equipada com tecnologia de ponta e alinhada às diretrizes da Organização Meteorológica Mundial (OMM), é a primeira de uma rede planejada com nove unidades distribuídas por pontos estratégicos da cidade. O objetivo é oferecer um sistema próprio de monitoramento climático para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas com mais eficiência.

“Com essas estações, Manaus passará a ter autonomia e precisão na coleta de dados climáticos. Isso representa uma virada de chave na forma como vamos lidar com o clima”, afirmou o prefeito David Almeida.

A estação coleta nove variáveis meteorológicas a cada cinco minutos: temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, radiação solar, velocidade e direção do vento, temperatura e umidade do solo e pluviometria. Todos os dados são enviados via satélite ao Centro de Cooperação da Cidade (CCC), onde são analisados para subsidiar decisões estratégicas em tempo real.

A estrutura instalada beneficia diretamente a zona Oeste da capital, incluindo os bairros Compensa, Glória, Santo Antônio, São Jorge, Nova Esperança, e conjuntos como Belvedere, Campos Elíseos, da Ilha, Flamanaus e Jardim Versalhes.

Dados para ações públicas mais assertivas

As informações meteorológicas servirão como base para o trabalho de órgãos como a Defesa Civil, e secretarias de Saúde (Semsa), Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp), entre outras. As áreas atendidas incluem desde a prevenção de alagamentos e controle de vetores até manutenção viária e gestão de resíduos.

“Estamos deixando o improviso para trás e entrando em uma nova fase, em que decisões públicas serão tomadas com base em ciência, dados e planejamento”, destacou David Almeida.

O secretário-executivo da Defesa Civil de Manaus, Cel. Lima Júnior, enfatizou o impacto positivo da tecnologia na prevenção de desastres:

“Teremos acesso imediato à quantidade de chuvas em tempo real, o que permitirá respostas mais rápidas e precisas”, disse.

O meteorologista Guilherme Figliuolo reforçou a importância da ferramenta para o monitoramento de risco:

“Saber onde está chovendo forte facilita o envio imediato de equipes para áreas de risco. Em Manaus, onde o clima varia muito, isso é essencial.”

Dez novos caminhões otimizam coleta domiciliar

Durante o mesmo evento, a prefeitura também entregou 10 caminhões coletores de lixo que passam a integrar a frota da empresa Tumpex, uma das responsáveis pela coleta domiciliar na cidade. Com a nova aquisição, a Tumpex passa a operar com mais de 40 veículos.

Atualmente, cada uma das empresas concessionárias — Tumpex e Marquise Ambiental — atua com cerca de 32 caminhões por turno. O reforço permite redistribuir melhor os veículos, atender áreas de maior demanda e reduzir o tempo de resposta, especialmente durante o inverno amazônico.

“Essas entregas fazem parte de um pacote maior de ações com foco em cuidar de gente”, concluiu o prefeito. Leia mais: David Almeida vistoria instalação da primeira estação meteorológica de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱