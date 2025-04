Homem é preso por estuprar neta de 3 anos da própria companheira no AM

Um homem de 34 anos foi preso, nesta sexta-feira (11), durante a Operação Tempus Messis por estupro de vulnerável, no município de Anori. O crime foi praticado em 2021, quando a vítima tinha 3 anos.

Segundo o delegado João Batista Flores, titular da unidade policial, o crime foi denunciado no mesmo ano e o autor foi condenado em 2022. Ele tinha um relacionamento com a avó da vítima e, na época, chegou a negar a autoria.

“Todavia, as investigações apontaram que o homem era o autor do crime, fato confirmado durante o processo. Em posse do mandado de prisão definitiva, a equipe de investigação localizou o homem em via pública, no bairro São João, no município”, disse o delegado.

Procedimentos

O homem foi condenado a 9 anos de reclusão no regime fechado por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

