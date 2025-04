Amazonas reduz mortalidade materna em 49,2%, aponta SES-AM

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) destacou a redução de 49,2% na mortalidade materna durante a abertura do 6º Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, realizado nesta sexta-feira (11), em Manaus. O evento apresentou dados que indicam uma queda histórica entre 2023 e 2024, reforçando o compromisso do Governo do Amazonas com a saúde das mulheres.

“Conseguimos reduzir os índices em 2024, o melhor resultado dos últimos dez anos. A Secretaria de Estado de Saúde está com um processo de trabalho cada vez mais inovador e com qualidade, para podermos manter e melhorar ainda mais esse desempenho”, afirmou a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

Tecnologias fortalecem assistência à mulher no interior

Com o tema “Tecnologias Inovadoras para Prevenção da Mortalidade Materna no Amazonas: Desafios e soluções futuras”, o seminário reuniu especialistas e representantes de instituições estaduais e municipais no auditório da Faculdade Martha Falcão, na zona sul de Manaus.

A secretária Nayara Maksoud reforçou o papel das novas tecnologias na assistência à saúde das mulheres, especialmente no interior do estado, onde as barreiras geográficas dificultam o acesso.

“O Governo do Amazonas tem trabalhado para colocar essas soluções em prática, também através da Telemedicina, ampliando o acesso à saúde, especialmente no interior do estado. As gestantes são um grupo prioritário. E o objetivo é garantir mais acesso, qualidade na assistência e atenção especial para que possamos melhorar, cada vez mais, os indicadores da saúde materna”, destacou a secretária da SES-AM.

Debates e capacitação integraram a programação

A programação contou com mesas-redondas sobre o panorama da mortalidade materna no estado, apresentação de casos de sucesso com uso de tecnologias, estratégias de prevenção e minicursos para atualização profissional.

O evento, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), buscou integrar conhecimento técnico e propostas inovadoras para qualificar a assistência à saúde da mulher no estado.

