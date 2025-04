Mais de 30 mil pneus descartados irregularmente são recolhidos em Manaus

O descarte irregular de pneus segue sendo um desafio para a limpeza urbana e a saúde pública em Manaus. Somente nesta sexta-feira (11), a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), recolheu mais de 4 mil pneus abandonados em ruas, calçadas, terrenos baldios e igarapés.

Com essa coleta, a Semulsp já retirou mais de 30 mil pneus das ruas entre janeiro e abril de 2025. Em 2024, o número de pneus recolhidos chegou a 134 mil unidades.

Pneus descartados de forma incorreta acumulam água da chuva, tornando-se criadouros ideais para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Além disso, o material leva séculos para se decompor, o que agrava a poluição ambiental e contribui para alagamentos ao obstruir bueiros e igarapés.

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, reforça a importância da participação da população no combate ao descarte irregular.

“Temos a política do prefeito David Almeida para manter a cidade limpa e saudável. As nossas equipes estão todos os dias nas ruas, mas não há cidade limpa sem a colaboração do povo. Um pneu jogado na rua pode virar foco de mosquito e trazer doenças graves. O descarte correto é uma questão de responsabilidade coletiva”, afirmou o secretário.