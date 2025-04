Homem tem infecção pulmonar grave após cheirar as próprias meias

Um hábito incomum levou um homem ao hospital com uma infecção pulmonar severa na cidade de Chongqing, sudoeste da China. Segundo os médicos, o paciente desenvolveu aspergilose, uma infecção fúngica nos pulmões, causada pelo fungo Aspergillus, após anos cheirando meias sujas ao fim do dia.

Tosse persistente levou à descoberta da doença

O paciente começou a apresentar tosse contínua, irritação nos olhos e dificuldades para dormir. Mesmo com o uso de xaropes e tratamentos iniciais, o quadro não melhorou, levando-o a buscar ajuda médica no Hospital Sudoeste da Universidade Médica do Exército.

Após exames de imagem e uma broncoscopia, os médicos identificaram uma inflamação na parte inferior do pulmão direito e confirmaram o diagnóstico de aspergilose pulmonar.

Meias suadas abrigavam o fungo

Durante a investigação clínica, os médicos descobriram o hábito do paciente de cheirar suas meias usadas ao final do expediente. Análises do tecido das meias confirmaram a presença do mesmo fungo detectado no pulmão.

“Depois de ouvir o que ele relatou, percebemos que o hábito poderia estar ligado ao quadro pulmonar”, afirmou Liang Peiqiang, médico-chefe do Departamento de Medicina Respiratória do hospital.

Fungo comum, mas perigoso em certas condições

O Aspergillus está presente no solo, folhas, poeira, sistemas de ventilação e até em roupas de cama. Embora geralmente inofensivo, o fungo pode causar infecções graves em pessoas com imunidade comprometida.

“Se a pessoa cheira ou aspira tecidos contaminados, os fungos podem alcançar os pulmões. E se a imunidade estiver baixa, isso pode causar pneumonia fúngica”, explicou Luo Hu, vice-diretor do hospital.

Paciente se recuperou após tratamento antifúngico

Após o diagnóstico, o homem iniciou tratamento com medicamentos antifúngicos e respondeu bem à medicação. Ele se recuperou, mas os médicos alertam que hábitos incomuns como esse podem colocar a saúde em risco, especialmente se houver exposição a tecidos contaminados.

