Arsenal de armas é apreendido com homem denunciado por agredir mulher em Manaus

A Força Tática, apreendeu um arsenal de armas de fogo, na tarde de sexta-feira (11), em uma residência na rua 71, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A apreensão ocorreu após uma denúncia de violência doméstica feita ao vivo por uma mulher, durante a transmissão de um programa de televisão.

Mulher denunciou agressões em tempo real

Enquanto a equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela zona centro-sul, por volta das 13h30, os policiais foram acionados para atender à ocorrência. A vítima relatava, em tempo real, ter sido agredida pelo marido, que estaria armado e mantendo um arsenal dentro de casa.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais fizeram contato com a mulher. Ela confirmou as agressões e afirmou que também foi ameaçada com uma arma de fogo. Segundo a vítima, o agressor já havia deixado o local. Ela também informou que manteve contato com a equipe da Ronda Maria da Penha da PMAM.

Apreensão incluiu espingardas, pistolas, revólveres e munições

Com autorização da moradora, os policiais realizaram buscas no imóvel. Foram apreendidas:

2 espingardas Taurus Pump Military calibre 12

1 rifle Magtech 7022 CBC calibre 22

1 pistola Imbel calibre 40

1 pistola Taurus calibre 380

1 revólver Rossi calibre 22

1 revólver Taurus calibre 32

1 revólver Taurus calibre 38

Além disso, a equipe encontrou:

700 munições calibre 22

101 munições calibre 40

80 munições calibre 9mm

14 munições calibre 357

11 munições calibre 380

6 coldres

5 porta carregadores

1 carregador SMT/CT calibre 40

Material será encaminhado ao Fórum Henoch Reis

O material foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Durante o trajeto, os policiais foram informados que o juiz responsável pelo caso havia determinado o recolhimento das armas por um oficial de justiça. A equipe entrou em contato com o oficial, que foi comunicado sobre a apreensão já realizada.

Após os procedimentos da polícia judiciária, o armamento será encaminhado ao depósito do Fórum Henoch Reis.

Disque-denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar qualquer ação criminosa pelos números 181 ou 190. A identidade do denunciante será preservada.

Leia mais:

Quadrilha é presa com arsenal no Colônia Antônio Aleixo, em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱