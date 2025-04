Bolsonaro é submetido a cirurgia em hospital particular de Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por uma cirurgia na manhã deste domingo (13), no Hospital DF Star, em Brasília. Ele está internado desde sábado (12), após ser transferido de Natal (RN) para a capital federal. A informação foi confirmada pelo próprio Bolsonaro em comunicado enviado a parlamentares aliados.

“Domingo, logo mais, às 08h me submeto a mais uma cirurgia, ainda decorrente da facada de 06/set/2018. Ao meu lado, o bispo JB Carvalho e bons médicos e enfermeiros. Se Deus quiser, tudo ocorrerá bem”, escreveu Bolsonaro.

Médicos detectam obstrução intestinal persistente

Segundo nota divulgada pelo Hospital DF Star, Bolsonaro foi submetido a uma reavaliação clínico-cirúrgica. Exames laboratoriais e de imagem constataram a persistência de um quadro de suboclusão intestinal, mesmo após as primeiras medidas de tratamento.

“As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico. Ele está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal”, informou o hospital.

Internação ocorreu após mal-estar em agenda no RN

Bolsonaro foi hospitalizado na última sexta-feira (11), após passar mal durante compromissos no Rio Grande do Norte. Inicialmente, ele recebeu atendimento em Santa Cruz, no interior do estado, e, posteriormente, foi transferido de helicóptero para Natal.

Em exames realizados na capital potiguar, médicos detectaram uma obstrução intestinal relacionada à facada que o ex-presidente sofreu durante a campanha eleitoral de 2018.

A decisão pela transferência para Brasília foi tomada em conjunto entre Bolsonaro e sua família. O deslocamento para a capital federal foi feito em uma UTI aérea ainda na noite de sábado.

Leia a íntegra da nota divulgada pelo hospital

“Brasília, 13 de abril de 2025 – O ex-Presidente Jair Bolsonaro foi transferido na noite de ontem para o Hospital DF Star. Após reavaliação clínico-cirúrgica, foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas.

As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico. Ele está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal.

Dr. Cláudio Birolini – Médico chefe da equipe cirúrgica

Dr. Leandro Echenique – Médico Cardiologista

Dr. Ricardo Camarinha – Médico Cardiologista

Dr. Guilherme Meyer – Diretor Médico do Hospital DF Star

Dr. Allisson Barcelos Borges – Diretor Geral do Hospital DF Star”

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Bolsonaro é transferido de hospital de Natal para Brasília, onde deve passar por cirurgia

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱