Bolsonaro é transferido de hospital de Natal para Brasília, onde deve passar por cirurgia

Ex-presidente foi internado após sentir dores abdominais durante evento no RN.

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital Rio Grande, em Natal, neste sábado (12). Ele será transferido para Brasília em uma aeronave com suporte de UTI, conforme confirmação da equipe médica.

Quadro de saúde estável e sem necessidade de cirurgia imediata

Bolsonaro estava internado desde sexta-feira (11), após sentir fortes dores abdominais durante um evento do Partido Liberal (PL) no Rio Grande do Norte. A equipe médica informou que ele apresentou um quadro de distensão abdominal, que respondeu bem ao tratamento.

“Ficou claro que é um quadro de suboclusão intestinal, que respondeu positivamente às medidas terapêuticas adotadas. No momento, nós descartamos a necessidade de uma intervenção cirúrgica de emergência”, afirmou o médico Cláudio Birolini, que acompanha o ex-presidente desde São Paulo.

Segundo o boletim médico divulgado neste sábado, Bolsonaro passou a noite estável, dormiu por mais de oito horas e teve melhora no quadro geral. A decisão pela transferência foi tomada por Bolsonaro, com apoio da família e de seu médico pessoal, com o objetivo de mantê-lo próximo aos familiares em Brasília.

Internação começou após evento político no interior do RN

Bolsonaro passou mal na sexta-feira (11), enquanto participava de uma agenda política em Tangará, município a 98 km de Natal. Ele foi levado de carro ao Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, onde recebeu os primeiros atendimentos. Depois, foi transferido de helicóptero para Natal.

“A prerrogativa do cargo impõe esse tipo de medida sem nenhum prejuízo ao funcionamento do hospital”, informou a direção da unidade, ao justificar o isolamento de um andar para receber o ex-presidente.

O senador Rogério Marinho confirmou que Bolsonaro será internado no Hospital DF Star, em Brasília.

Relacionamento com atentado de 2018

Segundo Birolini, o quadro clínico atual de Bolsonaro tem relação com as cirurgias realizadas após o atentado à faca em 2018.

“O quadro que desencadeou tudo isso persiste, portanto ele deve ser avaliado periodicamente para reavaliação das condutas”, disse o médico. (*) Com informações do G1 Leia mais: Bolsonaro é internado com dor abdominal e passa por exames

