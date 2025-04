Cinco toneladas de lixo são retiradas do igarapé do Gigante, em Manaus

Uma operação de limpeza retirou cinco toneladas do igarapé do Gigante, nas proximidades da marina do Davi, zona Oeste da cidade. A ação faz parte do cronograma permanente de manutenção dos corpos hídricos e reforça o compromisso da gestão municipal com a preservação ambiental e a qualidade de vida da população.

Segundo o subsecretário de Operações da Semulsp, Jairo Santos, a operação atende a uma diretriz contínua do prefeito David Almeida e do secretário Sabá Reis.

“Esse trabalho não para. Atuamos de ponta a ponta, da marina do Davi à Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara. Recolhemos tudo que polui o rio, como garrafas PET, plásticos, resíduos sólidos. O que pode ser reaproveitado vai para cooperativas. O resto é encaminhado como rejeito ao aterro. Hoje, retiramos cinco toneladas do igarapé do Gigante”, detalhou.

Educação ambiental acompanha operação de limpeza

Além da retirada de resíduos, a operação teve foco na educação ambiental.

“A Semulsp não perde oportunidade. Esse é um ponto estratégico, com mais de cinco mil pessoas circulando por final de semana. A orientação é clara: precisamos cuidar do rio, da cidade e das pessoas. E para isso, precisamos da ajuda de todos”, acrescentou o subsecretário.

O igarapé do Gigante possui cerca de sete quilômetros de extensão e cruza bairros como Redenção, Planalto, Parque Mosaico, Lírio do Vale e Ponta Negra, até desaguar no rio Tarumã-Açú, afluente do rio Negro. A manutenção desse trecho é fundamental para o ecossistema urbano.

Equipes retiram resíduos e orientam moradores

A operação contou com a participação de aproximadamente 100 agentes de limpeza e 20 educadores ambientais. A equipe retirou resíduos sólidos do leito do igarapé e promoveu ações de conscientização junto aos frequentadores e moradores da região.

De acordo com Marlon Chagas, coordenador de limpeza da orla do rio Negro e dos igarapés da Semulsp, os materiais recolhidos são transportados em balsas e destinados ao Aterro Sanitário.

“Hoje, temos uma grande força-tarefa atuando dentro do igarapé. Esse material será descartado de forma correta. Antigamente, retirávamos cerca de 700 toneladas por mês dos igarapés e rios de Manaus. Com a instalação das ecobarreiras, conseguimos reduzir esse volume quase pela metade. Atualmente, são entre 250 e 300 toneladas por mês. A prefeitura está fazendo sua parte, mas é fundamental que a população também colabore”, afirmou.

População apoia a limpeza nos igarapés

Frequentadores da orla aprovaram a iniciativa. A dona de casa Lili Oliveira destacou a relevância da ação para a saúde pública.

“É muito importante. A gente está falando da nossa Amazônia, que é símbolo e patrimônio nosso”, afirmou.

A psicóloga Jucy também elogiou a mobilização:

“Hoje está muito bom aqui, cheio de universitários. Mas não pode ser só hoje. Precisamos que todos venham mais vezes e colaborem com a prefeitura”.

Gestão investe na modernização da logística de resíduos

A Prefeitura de Manaus também atua no fortalecimento da logística de resíduos por meio do sistema de transbordo. O principal ponto de apoio é a Estação de Transbordo da Ponte, localizada no bairro Tarumã. No local, os resíduos são pesados, monitorados e enviados com segurança ao Aterro Sanitário.

A modernização da estação integra a estratégia da gestão municipal para tornar o sistema de limpeza urbana mais eficiente, ambientalmente adequado e alinhado aos princípios da sustentabilidade.

Leia mais:

Avenida Brasil e igarapé do Franco recebem limpeza urbana em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱