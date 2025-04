Microsoft e Google pedem ao Brasil política para formar profissionais de IA

O Brasil enfrenta uma escassez de profissionais capacitados para atuar no setor de inteligência artificial (IA) e tecnologia, um gargalo que ameaça o desenvolvimento do país na nova era digital. O alerta foi feito por Tânia Constantino, diretora-geral da Microsoft Brasil, e Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, durante painel da Brazil Conference, evento organizado por alunos da Harvard University e do MIT.

Profissões

“Profissões vão ser transformadas, não serão encerradas. Se a gente não tiver capacidade de transformar as pessoas para usufruir desses trabalhos, vamos ter vagas em aberto”, afirmou Tânia Constantino.

Ela destaca que a lacuna de mão de obra não se restringe ao setor de tecnologia, mas impacta toda a economia.

“Hoje, há 500 mil vagas em aberto que não conseguimos preencher. Esse não é só um problema da Microsoft ou do Google, mas também afeta outras empresas. O Itaú, o Nubank, o iFood… Tudo hoje exige tecnologia.”

Formação

Fábio Coelho, do Google, enfatizou que o Brasil forma cada vez menos profissionais em áreas ligadas à tecnologia, as chamadas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). “No Brasil, formamos cerca de 280 mil pessoas por ano nessas carreiras. Nos EUA, são 850 mil. Na China, são 3 milhões”, comparou.

Tânia complementou, destacando a disparidade na formação técnica: “Proporcionalmente, o Brasil forma cada vez menos engenheiros, cientistas e matemáticos. Já na China e Índia é ao contrário. Fica uma competição desleal e como vamos fomentar a tecnologia no Brasil?”.

Plano de Estado

Diante desse cenário, os executivos defendem a criação de um plano de Estado para formação de talentos na área de tecnologia e inteligência artificial. Constantino lembrou que houve avanços nos últimos dois anos na política para instalação de data centers no Brasil, mas que é necessário ir além.

“É importante conversar com o Estado, e gostaria muito de um plano para debater formação e IA”, declarou a diretora da Microsoft.

(*) Com informações da CNN Brasil

