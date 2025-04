Complexo esportivo ‘Campo do Bebé’ é entregue revitalizado na zona Norte de Manaus

Com a entrega do campo do Bebé, a Prefeitura de Manaus soma 27 complexos esportivos revitalizados em diferentes bairros da cidade

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugura nesta segunda-feira, 14, a partir das 17h, o novo complexo esportivo Campo do Bebé, localizado na rua Espigão, no bairro Alfredo Nascimento, na zona Norte da capital.

Estrutura revitalizada e acessível

A obra, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), transformou o espaço, com revitalização do campo, construção de nova rampa de acesso, playground para as crianças, vestiários e jardim.

A iniciativa promove mais conforto, acessibilidade e qualidade de vida aos moradores e frequentadores do bairro.

27 complexos esportivos entregues

Com a entrega do campo do Bebé, a Prefeitura de Manaus soma 27 complexos esportivos revitalizados em diferentes bairros da cidade, reforçando o compromisso com o incentivo ao esporte, ao lazer comunitário e à ocupação dos espaços públicos.

Leia mais:

Prefeitura de Manaus realiza obra noturna na avenida Silves

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱