Prefeitura de Manaus realiza obra noturna na avenida Silves

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou a recuperação de parte da galeria subterrânea da avenida Silves, no bairro Raiz, zona Sul, na noite de sexta-feira (4).

“Nossas equipes se concentraram em mais uma obra noturna, para realizar a recuperação asfáltica em uma grande avenida, a Silves. A equipe trabalhou à noite, de forma célere, para não impactar no fluxo de veículos, que é intenso nesta via. Atuamos durante a noite para liberarmos para o tráfego logo pela manhã”, ressaltou o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

A Seminf realizou a substituição de 5 metros da tubulação, rompida devido ao grande fluxo de águas neste período de chuva. Os trabalhos foram executados no período da noite, considerando que a avenida Silves é um importante corredor viário com um intenso tráfego de veículos pesados durante o dia.

“Nos horários de pico, era bem complicado de trafegar por aqui por conta do buraco que estava se formando depois do rompimento da rede de drenagem. Este serviço da prefeitura acredito que vai melhorar bastante”, disse o auxiliar mecânico, Ryan Almeida, 20 anos. A obra na avenida Silves foi concluída, na madrugada deste sábado, 5/4, garantindo mais segurança e fluidez no trânsito, após a recuperação rápida da galeria.